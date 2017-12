Tesouro dos EUA elogia política econômica do Brasil O vice-secretário do Tesouro dos EUA para Assuntos Internacionais, John Taylor, afirmou que o governo do Brasil foi bem sucedido ao restaurar a estabilidade econômica e agora está voltando suas atenções para a promoção do crescimento. Em conferência no Conselho de Negócios EUA-Brasil, em Washington, Taylor disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está agindo para reduzir as dificuldades das pequenas empresas, com o objetivo de criar empregos e elevar o padrão de vida. "Estamos simplesmente deliciados com as políticas econômicas conduzidas pelo presidente Lula e sua equipe econômica". Para ele, o Brasil está deixando para trás a dependência do FMI e de outras fontes oficiais e "assumiu o controle de sua própria estratégia de reformas". Taylor disse ainda que Lula está mostrando progressos ao fazer avançarem reformas destinadas a aumentar o crédito disponível para pequenas empresas ? a reforma tributária e a desregulamentação. Na mesma conferência, o representante do Brasil junto ao Banco Mundial, Octaviano Canuto dos Santos Filho, disse que o governo do País está comprometido com uma lista longa de reformas, entre elas a independência do Banco Central. Segundo ele, o real valorizou-se e os spreads de juros ? diferença entre a taxa de captação e os juros cobrados nos empréstimos ? caíram como conseqüência da recuperação da confiança dos mercados. Canuto minimizou a preocupação de que a valorização do real venha a prejudicar a economia e notou que o superávit comercial do Brasil deverá alcançar os US$ 20 bilhões neste ano, apesar da alta da moeda. As informações são da Dow Jones.