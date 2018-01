Tesouro dos EUA elogia realizações do governo Lula O secretário-assistente do Tesouro dos EUA para Assuntos Internacionais, Raldal Quarles, afirmou que o presidente do Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, cumpriu suas promessas de conter os gastos públicos e a inflação, restaurar a confiança do mercado e promover as reformas fiscal e tributária. Para ele, isso permitirá a volta de um crescimento econômico vigoroso em breve, o que permitirá a Lula cumprir suas promessas de redução da pobreza. "A administração Lula tem mostrado que responsabilidade fiscal não é apenas consistente com a responsabilidade social, mas uma parte integral dela", declarou Quarles durante a reunião anual da Federação dos Bancos Latino-americanos, em Miami. O secretário-assistente do Tesouro também disse que o Brasil e outros países do continente que estão mantendo políticas de mercado aberto têm chances melhores de se recuperar das dificuldades que a região enfrentou nos últimos anos. Para Quarles, o Brasil dá um dos melhores exemplos de como a implementação de reformas estruturais e a responsabilidade fiscal podem contribuir para a recuperação da economia. Ele afirmou ainda que o oposto do Brasil é a Venezuela, onde os distúrbios relacionados às políticas do presidente Hugo Chávez assustaram os investidores estrangeiros. Sobre a Argentina, Quarles disse que "o sucesso do programa do FMI dependerá da eficácia dos esforços do governo argentino para implementá-lo". Ele exortou a Argentina a "manter um diálogo colaborativo com seus credores". Setor bancário Falando sobre o setor bancário, Quarles disse que o governo Bush está exortando os países da América Latina a abrirem seus mercados de serviços financeiros nas negociações para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Nosso objetivo é dar aos bancos o direito de estabelecer uma presença comercial em qualquer dos países-membros e de ter suas operações tratadas da mesma forma que qualquer instituição local", acrescentou.