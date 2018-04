Tesouro dos EUA esboça projeto de ajuda a montadoras O secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, disse hoje que esboçou um projeto de lei como forma de conceder fundos de emergência para a indústria de automóveis. Por enquanto, ele disse que o programa de socorro do Tesouro de US$ 700 bilhões foi concebido para as firmas financeiras, não companhias de automóveis. Ele observou que o Congresso recentemente aprovou uma legislação para fornecer US$ 25 bilhões para as montadoras. Uma opção para obter dinheiro adicional seria "fazer uma emenda naquela lei e tornar (as montadoras) disponíveis (aos novos fundos)", disse Paulson durante entrevista coletiva à imprensa. O secretário do Tesouro disse que a administração Bush acredita que a indústria automobilística é crítica para os EUA, mas qualquer solução para os profundos problemas da indústria precisa conduzir a viabilidade no longo prazo. Mais capital Paulson disse ainda que, "embora o sistema financeiro tenha se estabilizado, tanto bancos como empresas financeiras não-bancárias poderão precisar de mais capital, tendo em vista suas posições em ativos problemáticos, as projeções para taxas continuamente elevadas de execuções de hipotecas e as condições estagnadas das economias norte-americana e mundial". Segundo o secretário, o Tesouro está estudando trabalhar junto com o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para criar um novo programa de liquidez para títulos lastreados em ativos de alta qualidade, com notas de crédito (ratings) AAA. Paulson disse ainda que o programa inicial para injetar US$ 250 bilhões em recursos governamentais em empresas financeiras deve ser concluído antes de iniciar-se um segundo programa para canalizar recursos para empresas não-bancárias, de modo que o governo tenha como avaliar o impacto da fase inicial e estimar o tamanho e o foco do novo programa. As informações são da Dow Jones.