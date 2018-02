Tesouro dos EUA: pacote pode criar 500 mil empregos O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, disse que o pacote de estímulo à economia norte-americana delineado hoje pelo presidente do país, George W. Bush, poderá ajudar a criar 500 mil empregos, segundo a rede de televisão CNN e a edição online de The Wall Street Journal. O Journal reiterou que, numa concessão aos democratas, que poderão ajudar a acelerar o processo de implementação do plano de estímulo, a Casa Branca indicou que separaria sua campanha para tornar permanentes os cortes de impostos de 2001 e 2003 das negociações do pacote. Bush, no entanto, repetiu hoje seu pedido para que os cortes de impostos sejam tornados permanentes. "Uma fonte de incerteza em nossa economia é que este incentivo fiscal deverá expirar no fim de 2010", disse. "A menos que o Congresso atue, o povo americano enfrentará aumentos de impostos em massa em menos de três anos", afirmou o presidente.