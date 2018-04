Tesouro dos EUA vai comprar títulos de Fundo de Reserva

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que vai operar como "comprador de último recurso" para títulos que o Fundo de Reservas do Governo dos EUA está tentando liquidar. O fundo de mercado monetário poderá vender ao Tesouro até US$ 5,6 bilhões em títulos de agências governamentais que não consiga vender no mercado nos próximos 45 dias. De acordo com o comunicado do Tesouro, os recursos para a aquisição desses títulos virão do Fundo de Estabilização, que também está sendo usado para garantir os ativos dos fundos mútuos no mercado de dívida de curto prazo por meio de outro programa. "Esta medida está sendo tomada para assegurar que o fundo será liquidado de forma ordenada e no momento apropriado", diz o comunicado. As informações são da Dow Jones.