Tesouro espera resultado primário positivo e forte

Apesar de trabalhar com um cenário de melhora fiscal no fim do ano, Augustin admitiu que é "bastante grande" a possibilidade de uso parcial dos abatimentos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) relativos ao projeto Piloto de Investimento (PPI) e ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As declarações de Augustin foram feitas após sua participação em reunião fechada com deputados da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.

O secretário informou que em 2009, até outubro, o governo obteve com depósitos judiciais em torno de R$ 10 bilhões, valor equivalente à cifra obtida em todo o ano passado. Segundo ele, isso mostra que não há uma mudança significativa de perfil das receitas do governo por conta dos depósitos judiciais. Ele destacou que o objetivo dessa atuação do governo com depósitos judiciais foi evitar uma queda nas transferências de recursos para Estados e municípios.

Apesar disso, o Tesouro tem sido alvo de reclamações de parlamentares, como o deputado Júlio César (DEM-PI), que questiona que os repasses são feitos por estimativas de receita e não por ingressos efetivos, o que acaba por subestimar o volume transferido para Estados e município.