Tesouro está preparado para hipótese de guerra, diz secretário O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou hoje que o Tesouro está preparado para administrar a dívida em títulos na hipótese de uma guerra no Iraque. "Estamos preparados par administrar a dívida, se houver uma deterioração forte do cenário internacional", afirmou. Segundo ele, "é natural que os desafios aumentem", se houver a guerra no Golfo Pérsico. O secretário ressaltou, no entanto, que a administração da dívida é um trabalho do "dia-a-dia" que exige planejamento e rapidez na decisão. Superávit de R$ 31,581 bilhões (abaixo da linha) Joaquim Levy afirmou que as contas do governo central (Tesouro, Previdência e INSS), registraram um superávit primário de R$ 31,581 bilhões pelo critério "abaixo da linha", que é apurado pelo Banco Central. Segundo Levy, esse é um número preliminar. O critério "abaixo da linha" captura o resultado pela necessidade de financiamento de acordo com a variação da dívida, descontados os juros. A divulgação oficial só ocorrerá na próxima semana, quando o BC apresentará o relatório das contas do setor público consolidado em 2002. Pelo critério "acima da linha", que é apurado pelo Tesouro Nacional, as contas do governo central apresentaram em 2002 um superávit de R$ 30,043 bilhões. O critério "acima da linha" captura o resultado pela diferença entre receitas e despesas no caixa do Tesouro. O secretário do Tesouro informou que de novembro para dezembro de 2002 não houve mudanças significativas no valor da discrepância estatística que existe entre os critérios "acima" e "abaixo" da linha. Metas do FMI foram cumpridas O secretário do Tesouro Nacional disse também que o governo conseguiu cumprir a meta de superávit primário fixado paras as contas do governo central (Tesouro Nacional, INSS e Previdência) fixada para 2002 com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A meta de superávit do governo central era de R$ 30,7 bilhões. Segundo Levy, pelos cálculos preliminares do Tesouro, o superávit do governo central fechou 2002 em torno de R$ 31,581 bilhões (pelo critério abaixo da linha calculado pelo BC e o que vale para as metas com o FMI). O valor oficial só será divulgado na próxima semana pelo BC. A meta de superávit primário para o governo central foi elevada, em meados do ano passado, de R$ 29,2 bilhões - valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - para R$ 30,7 bilhões. Esse aumento foi feito para assegurar a elevação de 3,75% para 3,88% do PIB do superávit das contas do setor público em 2002. Plano Anual de Financiamento O secretário Joaquim Levy informou que divulgará em 3 de fevereiro o Plano Anual de Financiamento para 2003. Segundo ele, o plano conterá as diretrizes básicas da estratégia que o Tesouro vai usar esse ano na gestão da dívida.