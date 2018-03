Tesouro: fatia de estrangeiro na dívida sobe para 7,7%

A participação estrangeira na dívida interna tende a crescer nos próximos anos, segundo Garrido. "A experiência internacional mostra que essa fatia é de 10% ou mais", comparou. De acordo com ele, essa participação, no caso brasileiro, está mostrando continuidade de crescimento gradativo nos últimos anos. O coordenador evitou estimar qual seria o porcentual de investidores estrangeiros na dívida doméstica caso o governo não houvesse determinado a cobrança de IOF sobre o capital estrangeiro. "É difícil fazer ilações, mas o que podemos imaginar é que a participação nos títulos de prazos mais curtos poderia ser maior", disse.

Isso porque, alegou, uma cobrança de 2% sobre um título de curto prazo, como o de seis meses, por exemplo, é mais significativa do que a mesma cobrança sobre um papel com vencimento maior. "Há diluição ao longo do tempo", considerou. Garrido deu como exemplo o caso da NTN-F de 2017 - título prefixado mais longo do governo. O retorno desse papel é de 13% e mais de 50% desses títulos estão nas mãos de estrangeiros.

Emissões

As emissões de dívida pública federal somaram R$ 33,576 bilhões em novembro, segundo os dados do Tesouro. A maior parcela foi gerada pela dívida interna, cujas emissões somaram R$ 33,565 bilhões no mês passado. Desse montante, R$ 26,418 bilhões foram objeto de oferta pública e parcela de R$ 6,504 bilhões foi alvo de trocas realizadas pelo Tesouro Nacional.

O Tesouro Direto, sistema de venda direta de títulos ao investidor, somou R$ 89,3 milhões. Na dívida externa, houve emissão equivalente a R$ 10,8 milhões.

Novembro teve, ainda, resgates de R$ 26,853 bilhões. Desse montante, a maior fatia foi gerada por operações da dívida interna, que responderam por R$ 25,642 bilhões. A parcela da dívida externa resgatada somou R$ 1,211 bilhão. Dessa forma, o mês de novembro terminou com emissão líquida de R$ 6,723 bilhões na dívida federal total, sendo R$ 7,923 bilhões da dívida interna. Na dívida externa, houve resgate líquido equivalente a R$ 1,2 bilhão.

Segundo Garrido, o mês de dezembro terá vencimentos totais de R$ 31,2 bilhões, sendo R$ 30,8 bilhões apenas em Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Composição

A participação de títulos do Tesouro Nacional com remuneração prefixada no total do estoque da dívida pública mobiliária federal interna passou de 31,23% em outubro para 32,47% em novembro. Todos os outros componentes da dívida apresentaram queda no mesmo período de comparação. No caso de títulos corrigidos por índice de preços, a participação passou de 29,16% para 28,21%.

No caso dos títulos remunerados pela Selic, pós-fixados, a fatia em relação ao total da dívida passou de 37,66% para 37,39% no mesmo período. A participação dos títulos cambiais cedeu de 0,72% para 0,71% do total da dívida de outubro para novembro. Os papéis remunerados pela Taxa Referencial (TR) equivalem a 1,21% da dívida de novembro, ante 1,24% verificada outubro.

Prazo

A parcela de títulos do Tesouro Nacional na dívida interna a vencer em 12 meses caiu de 26,55% em outubro para 25,87% em novembro, segundo o Tesouro. De acordo com o relatório mensal divulgado hoje, a parcela do endividamento com vencimento entre um e dois anos subiu de 20,33% para 21,72% em igual período. Em sentido contrário, a participação da dívida com vencimento entre dois e três anos caiu de 15,33% para 14,84%. A fatia com vencimento de três a quatro anos passou de 11,8% para 11,9%, e a parcela de quatro a cinco anos caiu de 8,67% para 8,49%. Por fim, os títulos com vencimento superior a cinco anos passaram de 17,32% da dívida para 17,18%.

O custo médio da dívida pública mobiliária federal interna em 12 meses caiu de 11,15% ao ano em outubro para 10,86% em novembro. Em dezembro de 2008, o custo médio estava em 13,56% ao ano.