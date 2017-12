Tesouro faz emissão histórica de título prefixado O Tesouro conseguiu vender nesta quinta-feira, pela primeira vez, um lote de títulos prefixados da dívida pública interna com prazo de quatro anos. Esse foi o papel prefixado mais longo já emitido da história do País, segundo o Tesouro. Os títulos prefixados são considerados pelo governo um papel melhor para a administração da dívida, pois a taxa é definida no momento do leilão, o que garante maior previsibilidade para financiamento do endividamento público. O papel prefixado mais longo emitido até então pelo Tesouro tinha prazo de dois anos. O lote de 500 mil Notas do Tesouro Nacional - série F (NTN-F) vendido hoje tem prazo de vencimento em 1º de janeiro de 2008, após o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A venda desse papel prefixado com prazo de quatro anos sinaliza confiança dos investidores no futuro da economia brasileira e nas medidas adotadas pelo governo", disse o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, José Antônio Gragnani. Hoje, foi também a estréia da NTN-F, que é um novo papel prefixado com pagamento de cupom de juros semestral. Até então, os papéis prefixados vendidos pelo Tesouro eram as Letras do Tesouro Nacional (LTN). O pagamento de juro semestral de 10% ao ano é um atrativo a mais das NTN-F para os investidores. O secretário informou que a demanda dos investidores para a compra das NTN-F foi elevada, "algumas vezes acima da oferta". Gragnani também destacou a taxa de juros que foi aceita no leilão, que ficou em 17,20% ao ano. "Para um papel com vencimento em quatro anos, essa taxa é boa", disse. Ele informou que o Tesouro vai oferecer a NTN-F também por meio do Tesouro Direto, que é o programa de venda de títulos pela Internet para pessoas físicas.