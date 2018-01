Tesouro faz recompra de títulos e dólar fecha em queda O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2610, em queda de 0,48% em relação aos últimos negócios de ontem. O fechamento em baixa da moeda norte-americana foi influenciado pela recompra de dívida externa, anunciada hoje pelo Tesouro Nacional, de US$ 1,144 bilhão. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, o volume recomprado pelo Tesouro foi menor do que o desejado, considerando-se o programa de melhora do perfil da dívida externa, que vem sendo implementado pelo governo nos últimos meses (com operações como recompra antecipada de bradies, liquidação de dívida com o Clube de Paris, entre outras). Contudo, Kawall ponderou que, por outro lado, a demanda fraca significa que os investidores estão satisfeitos com os títulos brasileiros e não querem se desfazer dos papéis mesmo no atual contexto de volatilidade dos mercados internacionais. A liquidação da operação será feita no próximo dia 19 de junho.