Tesouro fez ajuste fiscal recorde de janeiro a novembro O Tesouro Nacional fez de janeiro a novembro deste ano um ajuste fiscal recorde de R$ 66,77 bilhões nas suas contas, o equivalente a 4,7% do PIB. O tamanho do superávit primário das contas do Tesouro nos 11 primeiros meses do ano já é maior do que a própria meta de 4,25% do PIB de superávit primário das contas de todo o setor público prevista para 2003. O esforço fiscal do governo federal pode ser mais bem observado pela redução das despesas do Tesouro ao longo do ano, que caíram 1,1 ponto porcentual do PIB no período. A maior queda foi verificada nas despesas com custeio e capital, que registraram uma redução de 0,75 ponto porcentual do PIB, enquanto os gastos com pessoal e encargos sociais apresentaram uma diminuição de 0,43 ponto porcentual do PIB. As despesas com investimentos em programas e projetos, chamadas de Outras Depesas de Custeio e Capital (OCC), que são as não obrigatórias e que o governo tem espaço para cortar no Orçamento, passaram de 4,27% do PIB de janeiro a novembro de 2002 para 3,50% no mesmo período de 2003. O superávit do Tesouro nesses 11 meses já é R$ 17,2 bilhões superior ao obtido em igual período de 2002, o que representa um crescimento de 34,8% de um ano para outro. Contas da Previdência Enquanto o Tesouro fez um superávit dessa magnitude, o déficit das contas da Previdência Social aumentou no mesmo período em R$ 7,2 bilhões (51,5%). As receitas do Tesouro até novembro tiveram um incremento de R$ 25,5 bilhões, refletindo parte do crescimento nominal do PIB e o efeito da depreciação cambial sobre a arrecadação do Imposto de Renda e dos royalties. Em relação ao PIB, porém, a participação das receitas do Tesouro sofreu redução de 0,82 ponto porcentual. Essa queda pode ser explicada, de acordo com o Tesouro, pelas receitas atípicas obtidas em 2002, que não tiveram correspondência em 2003.