Tesouro: governo está monitorando taxa de câmbio O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse que o governo está "monitorando a taxa de câmbio e estará preparado para corrigir quaisquer distorções" que eventualmente sejam detectadas. O real teve uma forte valorização em relação ao dólar do início do ano até agora, gerando preocupações no setor exportador. Augustin disse que o governo prosseguirá com a política de compras sistemáticas de dólares para aumentar as reservas. "Esta política continuará e será gerenciada pelo banco central", afirmou. As reservas brasileiras estavam em US$ 238 bilhões no final de novembro, posição US$ 5 bilhões superior à registrada em outubro.