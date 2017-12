Tesouro já contratou US$ 3,990 bi de câmbio de 2006 O diretor de Política Econômica do BC, Afonso Bevilaqua, disse hoje que o Tesouro Nacional já contratou em mercado os US$ 10,006 bilhões programados para este ano. Estes recursos, de acordo com Bevilaqua, serão usados no pagamento de compromissos da dívida externa. Ele destacou que esta projeção para o ano é maior que os US$ 8,9 bilhões projetados na semana passada pelo Depec do BC. A diferença, segundo Bevilaqua, é de cerca de us$ 1,1 bilhão que já foram comprados pelo Tesouro em mercado para o pagamento da recompra dos C-Bonds, o que ocorrerá em outubro. Para 2006, o diretor do BC destacou que o Tesouro já comprou em mercado o valor equivalente a US$ 3,990 bilhões, que serão usados no pagamento de compromissos da dívida externa que vencerão no próximo ano. O Tesouro pode contratar câmbio em mercado com até seis meses de antecedência da data de liquidação de sua obrigação externa. A projeção para todo o ano de 2006 é de que o Tesouro compre o total de US$ 11,266 bilhões. Bevilaqua ressaltou que este valor corresponde a todos os vencimentos de dívidas do Tesouro no próximo ano. "Estes recursos deixarão de sair das reservas", destacou Bevilaqua. O diretor do BC também informou que trabalha com a projeção de captação do Tesouro da ordem de US$ 4,5 bilhões em 2006, com o lançamento de títulos no mercado externo. Este valor, segundo Bevilaqua não inclui os US$ 2,5 bilhões já captados neste ano pelo Tesouro. Ele destacou ainda que o Tesouro pode captar mais do que está projetado. "Nós temos de fazer uma projeção e essa é a nossa projeção", disse Bevilaqua. Ele também chamou atenção para o fato de que o Tesouro já anunciou que pretende captar cerca de US$ 9 bilhões no período entre 2006 e 2007.