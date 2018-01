Tesouro lançará títulos corrigidos pela inflação oficial O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, anunciou nesta quinta-feira que começa em setembro a oferta de títulos públicos com correção atrelada ao IPCA, o índice usado pelo governo para as metas de inflação. Inicialmente, serão oferecidos dois vencimentos em 2006 e 2009. Levy informou que vai começar a oferta com lotes pequenos e irá aumentar se houver interesse. O novo papel chamará NTN-B. Para ele, a oferta da NTN-B é um sinal da confiança do governo na continuidade da queda da inflação. "É a prova de que a inflação não vai subir." A expectativa do Tesouro é que esse papel seja adquirido por fundos de pensão, que têm obrigações atrelada à variação da inflação. "Como resultado da política econômica atual, acreditamos que agora temos um ambiente favorável para o lançamento desse papel", afirmou.