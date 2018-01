Tesouro: leilão sem prefixado O Tesouro Nacional anunciou esta manhã que, no próximo leilão de títulos públicos, marcado para terça-feira, não vai ofertar LTN - Letras do Tesouro Nacional, os papéis prefixados. No leilão anterior, o mercado pediu taxas excessivamente elevadas para a compra deste papel. O Tesouro recusou as propostas e não colocou nenhum título. O Tesouro mudou a estratégia e vai colocar apenas títulos pós-fixados no próximo leilão. Esta é uma mudança que atende aos pedidos do mercado, que não queria ficar com o risco dos prefixados. No total, serão 5 milhões de LFT - Letras Financeiras do Tesouro, de 1.120 dias, que têm juros pós-fixados indexados à Selic. Normalmente, o mercado tende a preferir papéis pós-fixados em momentos de incerteza, como o atual, em que, além da volatilidade das bolsas, o investidor teme uma alta mais forte dos juros americanos. Isso porque o investidor não quer correr o risco de ficar com um papel desvalorizado, caso os juros estejam mais altos no vencimento do papel. Os indicadores divulgados ontem nos EUA vieram positivos, mostrando desaceleração das vendas. Hoje, outro número da economia americana, o PPI (inflação ao Produtor), foi divulgado e ficou dentro do esperado, com queda de 0,3%. São notícias positivas, mas não mudaram as expectativas de alta de juros nos Estados Unidos. Pesquisa divulgada pela agência Dow Jones, feita junto aos bancos que operam junto ao banco central americano, mostrou que 26 das 28 instituições apostavam ontem numa alta de 0,50 ponto percentual para os juros nos Estados Unidos. Para o Brasil, o risco de uma alta mais forte dos juros americanos é a influência disso no fluxo cambial do País. A saída de dólares do mercado interno afetaria a taxa de câmbio e a inflação. O governo poderia então ser forçado a manter os juros altos, ou até subir as taxas brasileiras, para impedir uma desvalorização mais forte do real e a conseqüente alta da inflação.