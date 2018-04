Tesouro nacional divulga contas do governo central O secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia, divulgará nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, o resultado das contas do governo central de abril. Compõem esse resultado as contas do Tesouro, do INSS e do Banco Central (BC). Em março, o governo central teve um superávit primário de R$ 1,964 bilhão. O resultado acumulado no primeiro trimestre do ano foi de um superávit de R$ 10,416 bilhões, o equivalente a 3,46% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período de 2001, o superávit acumulado pelo governo central era de R$ 6,753 bilhões, o que correspondia a 2,45% do PIB.