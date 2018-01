Tesouro Nacional prevê para breve troca de títulos brasileiros O secretário-adjunto do Tesouro Nacional, José Antonio Gragnani, reafirmou hoje que a operação de troca de títulos da dívida externa para retirada de C-Bond do mercado é para breve. Ele disse ainda que houve um mal entendido ontem em relação às declarações do secretário Joaquim Levy. Levy sugeriu em entrevista que a operação de troca necessariamente poderia não ocorrer este ano. O mercado financeiro interpretou as declarações do secretário como sinalização de que ele poderia estar descartando a troca no curto prazo. Já o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, informou que até o final do mês os títulos brasileiros emitidos em euro já serão negociados no EuroMTS. Segundo ele, o ingresso do Brasil nesta plataforma eletrônica de negociação de títulos soberanos é um "passo técnico", mas muito importante para tornar a dívida externa brasileira mais negociada no mercado internacional e mais barata. De acordo com Levy, a negociação dos títulos no EuroMTS trará mais liquidez (facilidade de negociação) e com isso terá um efeito no preço. Ele acredita que a negociação permitirá uma valorização dos papéis e também influenciará o valor de outros títulos da dívida externa tanto em euro como também os emitidos em dólar. Na plataforma serão negociados apenas dois títulos, o Euro 2011 e o Euro 2012, que são os papéis que possuem pré-requisito para serem negociados no EuroMTS. Levy disse ainda que a plataforma nasceu na Itália, em meados da década de 90, com a negociação de títulos do Tesouro italiano. Segundo o secretário, o EuroMTS se tornou um "sucesso extraordinário" e se expandiu para outros países da Europa, sendo hoje a principal plataforma de negociação de títulos soberanos emitidos em euros.