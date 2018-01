Tesouro Nacional quer vender título público pela Internet O Tesouro Nacional quer estimular a venda de títulos públicos pela Internet e fazer desse tipo de aplicação uma opção importante de investimento para as pessoas físicas, como já acontece em muitos países. Além de aperfeiçoar a tecnologia de acesso ao programa de venda pela rede, o Tesouro deve lançar em breve uma campanha publicitária para torná-lo mais conhecido da população. A expectativa é de que até o final do ano a venda de títulos pelo ?Tesouro Direto? chegue a marca de pelo menos R$ 500 milhões. O secretário do Tesouro, Joaquim Levy, garante que o ?Tesouro Direto? já se tornou uma das aplicações com maior rentabilidade do mercado. ?É um dos melhores investimentos do mercado?, afirma. ?É imbatível em rentabilidade para investimento de longo prazo?, diz ele. Levy aposta na expansão do programa com o aperfeiçoamento tecnológico da plataforma de informática de acesso pela Internet. A nova plataforma vai tornar mais rápida a compra dos papéis. Hoje, o investidor recebe, em no máximo 48 horas, a senha do programa para fazer as compras dos títulos. Com as modificações, o cadastramento será ?on line?. Atualmente, são 74 agentes de custódia, entre bancos e corretoras, credenciados. Algumas dessas principais instituições já estão fazendo os últimos testes para colocar o sistema ?on line? e permitir que um maior número de pessoas adquiram os títulos do Tesouro de forma fácil e diretamente pela Internet. Antes do programa ser criado, as pessoas físicas praticamente só podiam comprar títulos públicos de forma indireta, por meio dos fundos de renda fixa. A venda direta dos títulos era restrita aos bancos, corretoras, distribuidoras e outras instituições financeiras registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) com volume mínimo de R$ 50 mil para a compra. No ?Tesouro Direto?, o investidor tem a disposição três tipos de títulos, com prazo de vencimento diferentes: Letra do Tesouro Nacional (LTN), Letra Financeira do Tesouro (LFT) e Nota do Tesouro Nacional- série C (NTN-C). A LTN é um título de até dois anos com rentabilidade definida (taxa fixa) no momento da compra, conhecido no mercado como prefixado. A LFT tem rentabilidade diária variável, vinculada à taxa de juros básica da economia, a Taxa Selic. Já a NTN-C é um papel com rentabilidade vinculada à variação do IGP-M, acrescida de juros definido no momento da compra, que é o ideal para os investimentos de mais longo prazos (de até 30 anos). Dos três títulos, a NTN-C é o único papel em que o Tesouro paga juros semestrais. O pagamento é feito diretamente pelo Tesouro na conta corrente do aplicador e o investimento só e tributado no momento do resgate. O secretário-adjunto do Tesouro, José Antônio Gragnani, diz que a maior vantagem do aplicador no ?Tesouro Direto? é ter uma carteira mais individualizada, se comparada com uma aplicação por meio de um fundo de investimento, além dos baixos custos de corretagem e custódia. ?Quando o investidor aplica no Tesouro Direto, o seu investimento varia de acordo com o que foi investido e com a rentabilidade do papel. Quando o investidor aplica no fundo, a cota varia de acordo com a entrada e saída dos outros cotistas. Esse é um diferencial grande?, ressalta o secretário-adjunto. O segredo é saber balancear bem entre os papéis, a partir de uma idéia clara do tipo de investimento que se procura. Pelas regras do programa, se o investidor quiser se desfazer dos títulos poderá vendê-los ao Tesouro. A recompra é feita pelo Tesouro uma vez por semana, nas quartas-feiras, independentemente de quantidade, o que garante liquidez ao investimento. Os preços dos títulos estão na página na Internet e chegam a ser alterados várias vezes ao dia, dependendo das condições de mercado. ?Vendemos a preço de mercado. O preço que o investidor do Tesouro Direto compra é preço que o mercado está negociando?, diz Gragnani. Cada instituição cadastrada no programa pratica a sua taxa de corretagem, que tem variado de 0% a 0,5%. Algumas instituições, para atrair mais investidores, têm tido uma atuação mais agressiva e não cobram a taxa de administração. Segundo dados do Tesouro, nos últimos 19 meses as vendas diretas alcançaram R$ 200 milhões com um total de 11.992 investidores cadastrados. Além dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Suécia, Japão são países que já adotaram programas semelhantes ao brasileiro. Nos Estados Unidos, o programa já é antigo e lá 2,9% da dívida pública estão nas mãos de pessoas que compraram diretamente do governo. Por isso, o secretário-adjunto está tranquilo de que o programa no Brasil não cria concorrência indevida com a indústria de fundos e de previdência complementar. ?Há espaço para todos?, afirma Gragnani. Como investir no Tesouro Direto - Cadastramento: 1- Para comprar no Tesouro Direto, o investidor precisa primeiro cadastrar-se no programa por intermédio de uma instituição financeira. Na página do Tesouro Direto na Internet (www.tesourodireto.gov.br) , o investidor tem a relação das 81 instituições que já estão credenciadas. 2 ? O investidor deve entrar em contato com a instituição financeira da sua escolha e solicitar o seu cadastramento no programa. Por exemplo, se o investidor já for cliente de um banco credenciado, basta entrar na página da instituição na Internet e seguir as instruções de cadastramento. O investidor solicita o seu cadastramento pela Internet e recebe, no máximo em 48 horas, um senha para operar diretamente com o Tesouro Direto. Com a nova plataforma que está sendo viabilizada, o recebimento da senha será on-line. Compras: 1 ? De posse da senha do Tesouro Direto, basta o investidor entrar no site do Tesouro e clicar no botão de acesso às compras. 2 ? O investidor terá acesso a uma tela na qual deverá preencher os campos solicitados com o seu CPF e a senha. 3- A partir deste momento, o investidor entrará na área de acesso restrito aos investidores cadastrados. Siga as instruções da tela e escolha a opção ?comprar? do menu. 4- Em seguida, o investidor terá acesso a uma tela na qual poderá consultar todos os títulos disponíveis para a compra, com os seus respectivos preços e taxas. 5- O investidor escolhe os títulos que deseja adquirir, mediante o clique no botão ?comprar? existente para cada título. 6- Informe a quantidade de títulos que deseja adquirir ou o valor total a investir, e clique no botão ?comprar? existente para cada título. 7- Informe a quantidade de títulos que deseja adquirir ou valor total a investir e clique em ?incluir títulos na cesta?. 8 ? Confira os títulos e o valor total a ser pago e confirme as compras. 9 ? Imprima o boleto bancário e pague em qualquer banco até a data de vencimento. Após o pagamento, o investidor terá acesso diariamente ao seu extrato no próprio site.