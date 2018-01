Tesouro não consegue cumprir metas da dívida mobiliária Nenhuma das metas definidas pelo Tesouro Nacional no plano de financiamento da dívida mobiliária de 2002 foi cumprida. O valor total do estoque da dívida, que fechou 2002 em R$ 623,19 bilhões, ficou abaixo do mínimo esperado pelo Tesouro, que era de R$ 700 bilhões. O prazo médio desse estoque também ficou fora da banda de variação proposta pelo Tesouro no início do ano passado. A expectativa era de que esse prazo ficaria entre 34 e 38 meses. O apurado, entretanto, foi de 33,24 meses. A composição final da dívida em 2002 também ficou completamente diferente do estimado pelo Tesouro. A participação de papéis prefixados no estoque, que o Tesouro estimava entre 7% e 10%, ficou em apenas 2,19%. Os pós-fixados fecharam 2002 correspondendo a 46,21% do estoque da dívida, fora portanto da banda de variação proposta pelo Tesouro que era de 51% a 56% do total. No caso dos títulos com correção atrelada ao câmbio, o Tesouro esperava no início de 2002 que essa parcela da dívida fechasse o ano entre 25% e 30% do total. Na prática, entretanto, o porcentual foi de 37%. Outro desvio significativo foi em relação aos títulos corrigidos pela variação da inflação. Esse papéis fecharam 2002 correspondendo a 12,54% do estoque total da dívida mobiliária federal. O Tesouro havia estimado que a participação desses papéis iria variar entre 6% e 8%, apenas. Outra surpresa desagradável para os técnicos do Tesouro foi o volume de vencimentos de curto prazo. Pelo plano de financiamento elaborado, esses vencimentos deveriam ter ficado entre 26% e 29% do total da dívida, ao final de 2002. Entretanto, os dados revelam que a dívida mobiliária de curto prazo atingiu o porcentual de 38,92%. Até o final deste mês, o Tesouro Nacional estará divulgando o plano anual de financiamento da dívida mobiliária para 2003.