Tesouro oferta ao mercado até R$ 23 bi em títulos este mês O Tesouro Nacional informou há pouco que ofertará ao longo do mês de janeiro até R$ 23 bilhões em títulos públicos por meio dos seus leilões de venda tradicional. O total de vencimentos em janeiro soma R$ 24,8 bilhões, sendo R$ 14,5 bilhões em títulos prefixados e R$ 7,4 bilhões em títulos pós-fixados. O cronograma, segundo informou o Tesouro, pode ser modificado de acordo com as condições de mercado. Veja, a seguir, o cronograma de leilões do Tesouro de janeiro: 5/1: leilão de troca de LFT 6/1: leilão tradicional LTN/LFT 12/1: resgate antecipado de LTN; leilão de troca/LFT 13/1: leilão tradicional LTN/LFT; leilão de venda de NTN-B 14/1: leilão de troca de NTN-B; resgate antecipado de NTN-B 19/1: leilão de troca de LFT 20/1: leilão tradicional de LFT 22/1: leilão tradicional de LTN 26/1: resgate antecipado de LTN; leilão de troca de LFT 27/1: leilão tradicional LTN/LFT e NTN-F 29/1: leilão de venda de NTN-C 30/1: leilão de troca de NTN-C; resgate antecipado de NTN-C.