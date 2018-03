Tesouro pode cobrir rombo previsto no FAT

Existem duas alternativas, segundo informou Nese. A primeira é o Tesouro Nacional enviar recursos ao Ministério do Trabalho para cobrir o déficit. A outra é o FAT recuperar parte de seu patrimônio que está em poder dos bancos. "O FAT tem um patrimônio de R$ 160 bilhões", informou Nese.

Desses, R$ 110 bilhões estão no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que utiliza esses recursos em linhas de crédito ao setor produtivo. Banco do Brasil e Caixa também receberam depósitos. "O Codefat não tem ingerência sobre de onde virão os recursos que suprirão o déficit", disse Nese. "É uma decisão que cabe aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento." Um integrante da área econômica informou que a escolha ainda não foi feita.

A tendência, porém, é que o governo lance mão dos recursos do Tesouro para contornar o problema. A avaliação é de um conselheiro do FAT. Ele explicou que o patrimônio do fundo que está com os bancos foi depositado com o compromisso de devolução imediata em caso de necessidade. "Mas você já imaginou se, a essa altura, o governo pede ao BNDES, à Caixa e ao Banco do Brasil a devolução de perto de R$ 1 bilhão cada um?" A expansão do crédito via bancos oficiais foi um dos pilares da estratégia governamental de combate à crise. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.