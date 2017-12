Tesouro promove leilão de prefixados hoje Hoje o Banco Central (BC), por meio do Tesouro Nacional, promove mais um leilão de títulos prefixados. A operação envolve 1,5 milhão de papéis de 203 dias, com vencimento em 31/01/2001 e 1,5 milhão de 385 dias, com vencimento em 01/08/2001. O mercado aguarda o resultado do leilão é esperado como mais um indicativo sobre as chances de queda das taxas de juros antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 18 e 19 de julho. Além disso, operadores acreditam que a redução depende da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), referente ao mês de junho, prevista para amanhã. Há pouco, contratos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros no longo prazo, registravam taxa de 18,38% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,33% ao ano.