Tesouro reabre emissão de títulos em dólar O Tesouro Nacional informou ontem à noite que concedeu mandato para reabertura de emissão de bônus da República denominados em dólar com prazo de vencimento em 2034. O comunicado foi divulgado pela Assessoria de Imprensa do Ministério da Fazenda às 23h35. A abertura da operação de hoje foi às 10 horas da manhã (meia noite em Brasília) de Hong Kong. Com isso, os investidores do Oriente têm mais tempo para adquirir o papel brasileiro. A intenção do Tesouro é captar US$ 500 milhões. O resultado da operação deverá ser divulgado à tarde. Esta é a décima captação externa da República, realizada este ano. O Tesouro já captou até agora US$ 7,5 bilhões em 2005. Desta forma, o Tesouro antecipa em US$ 3 bilhões a captação dos recursos necessários para o governo honrar os compromissos com o pagamento da dívida externa no ano que vem. O cronograma deste ano, que previa uma emissão externa de US$ 6 bilhões, foi completado antecipadamente no final do primeiro semestre. Parte desses recursos já tinha sido captada em 2004. O Tesouro já anunciou a sua estratégia de emissões para 2006 e 2007, que considera uma captação total de US$ 9 bilhões nesses dois anos.