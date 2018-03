Tesouro: receita cai 1,9% no ano e despesa sobe 16,5% As receitas do governo central (que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência e do Banco Central) tiveram uma queda de 1,9% de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2008. A informação foi divulgada hoje pelo Tesouro Nacional. Por outro lado, as despesas do governo central cresceram 16,5% no mesmo período. Os maiores aumentos de despesas ocorreram nos gastos com pessoal (19,1%) e com custeio e capital (19,3%).