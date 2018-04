Tesouro reforça o caixa para o ano de eleições

O governo já está preparado para enfrentar possíveis turbulências no mercado de títulos em 2010. Com a aproximação do ano eleitoral, a equipe que gerencia a dívida pública federal conta com uma reserva equivalente a mais de seis meses de vencimentos, praticamente o dobro do volume reservado em 2002, quando a iminência da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva provocou uma série de ruídos nos mercados locais. "Vamos manter a estratégia não porque 2010 é um ano eleitoral, mas porque foi essa a estratégia que levou o País a estar sempre pronto para situações difíceis", disse Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional, em entrevista ao Estado. O Tesouro tem por objetivo reduzir gradativamente o volume de papéis atrelados à variação da taxa básica de juro e aumentar a participação dos títulos com rendimento prefixado e atrelados à inflação. Os papéis prefixados são considerados melhor para a administração da dívida, uma vez que o Tesouro sabe exatamente quanto terá de pagar aos investidores logo quando vende o papel. Como seguro, o governo mantém uma reserva de recursos - conhecida como colchão de liquidez - que pode ser usada para comprar títulos que estão vencendo em períodos em que o mercado passa a exigir retornos muito altos para comprar papéis. "Temos uma situação de colchão de liquidez muito confortável e vamos mantê-la." Ele evitou revelar o valor exato da reserva, mas assegurou que o dinheiro guardado permite ao governo, no extremo, ficar sem vender títulos por mais de seis meses. "Temos um colchão que é mais que o dobro da média histórica". Em 2002, o Tesouro mantinha em caixa o equivalente a três meses de vencimento para esse uso. FISCAL A despeito das críticas feitas sobre a ampliação dos gastos públicos em 2009, o secretário do Tesouro acredita que o governo cumprirá a meta fiscal fixada para o próximo ano, que representa uma economia para pagamento de parte dos juros da dívida equivalente a 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB). "Se nós achássemos que há um aumento de gasto expressivo no próximo ano, nós não teríamos proposto um superávit primário menor em 2009 e maior em 2010", disse. Augustin classificou como "pertinente" a discussão sobre a recuperação das receitas federais em 2010 frente ao desempenho projetado para as despesas, que serão engordadas por conta de algumas medidas tomadas este ano, como o reajuste dos servidores. Mas o secretário pondera que alguns dos gastos de 2009, como o repasse de R$ 1 bilhão aos municípios, não se repetirão e a retomada da expansão econômica dará as garantias necessárias ao governo para cumprir a meta fiscal. "O crescimento da economia será o fator diferenciador", disse, acrescentando: "2010 será um ano normal do ponto de vista do superávit primário".