Tesouro reforça o caixa para o ano de eleições O governo já está preparado para enfrentar possíveis turbulências no mercado de títulos em 2010. Com a aproximação do ano eleitoral, a equipe que gerencia a dívida pública federal conta com uma reserva equivalente a mais de seis meses de vencimentos, praticamente o dobro do volume reservado em 2002, quando a iminência da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva provocou uma série de ruídos nos mercados locais. ?Vamos manter a estratégia não porque 2010 é um ano eleitoral, mas porque foi essa a estratégia que levou o País a estar sempre pronto para situações difíceis?, disse Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional.