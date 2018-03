Tesouro: superávit primário está longe da meta de 2009

Amanhã, o Banco Central divulga o resultado do setor público no mês de setembro. Há sempre uma discrepância entre o resultado apurado pelo Tesouro e o contabilizado pelo Banco Central porque, no primeiro caso, o critério é o de caixa (o que entra efetivamente de recursos no caixa do governo). Já o Banco Central apura o resultado pelo critério de competência, que indica a necessidade de financiamento do setor público.