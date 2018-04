Tesouro tem cerca de R$ 65 bi em caixa De outubro de 2001 a junho deste ano, o governo federal economizou para ter um caixa forte, agora, e poder resgatar títulos nesse período de transição política, em que o mercado pede taxas de juros mais altas para a rolagem. O caixa do Tesouro Nacional está em cerca de R$ 65 bilhões, depois de já ter ocorrido um resgate líquido em torno de R$ 10 bilhões neste mês, e com previsão de entradas de mais entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões. O governo considera que está em condições de encurtar ainda mais a dívida pública, com as medidas anunciadas ontem para evitar mais saques nos fundos de investimento, sem criar problemas de administração do passivo para o próximo governo. Antes de se oferecer para trocar títulos pós-fixados de longo prazo por outros do mesmo tipo, mas com vencimento em até um ano para os fundos que quiserem, o governo observou que os vencimentos mensais da dívida federal interna no ano que vem - com exceção dos meses de abril e maio - estão abaixo da média mensal de anos anteriores, que seria de algo em torno de R$ 20 bilhões. A média deste ano está em cerca de R$ 18 bilhões. Para o ano que vem, a previsão do governo, antes de decidir promover a troca de títulos de prazo mais longo por outros vencendo em 2003, era de vencimentos entre R$ 7,5 bilhões e R$ 8 bilhões no primeiro trimestre; de R$ 28 bilhões mensais em abril e maio, meses mais carregados: de cerca de R$ 15 bilhões entre junho e setembro; em torno de R$ 10 bilhões em outubro e novembro; e de R$ 5 bilhões em dezembro. "O ano de 2003 ficará com mais vencimentos do que isso, mas a gente está em uma situação que não é nem preocupante", diz uma fonte do governo, a respeito da administração da dívida interna.