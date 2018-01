Tesouro tem novo coordenador de planejamento da dívida pública O Tesouro Nacional informou hoje que alterou o comando da Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública (COGEP). O ex-coordenador, Anderson Caputo Delfino Silva, solicitou afastamento do cargo para assumir a vaga de Senior Debt Specialist no Banco Mundial, em Washington. O cargo de coordenador-geral passou a ser exercido pelo então coordenador-adjunto, Otavio Ladeira de Medeiros. No cargo de coordenador-adjunto, assumiu Rodrigo Silveira Veiga Cabral. Medeiros é servidor de carreira do Tesouro Nacional desde 1994. Já ocupou os cargos de chefe da Gerência de Emissões da Dívida Interna e o de coordenador do grupo de trabalho que, posteriormente, foi oficializado com o nome de COGEP.