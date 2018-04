Tesouro tira títulos do mercado e dívida cai

A dívida pública federal (interna e externa) caiu R$ 45 bilhões em janeiro depois que o Tesouro retirou do mercado de uma única vez R$ 54,84 bilhões em títulos da dívida interna. Foi o maior resgate líquido da história pago com recursos do caixa do Tesouro - que neste ano será reforçado pelo alto lucro obtido pelo Banco Central em 2008. A dívida pública fechou o mês em R$ 1,35 trilhão - R$ 1,22 trilhão de dívida interna e R$ 131,14 bilhões de dívida externa. A queda do endividamento público só não foi maior por conta do impacto de R$ 9,8 bilhões dos juros no estoque da dívida.