Tesouro venderá títulos pela Internet O Tesouro Nacional já tem definido o modelo de venda de títulos públicos pela Internet, que será implementado nos próximos meses. Qualquer pessoa física com CPF poderá entrar na página do Tesouro na Internet e adquirir até R$ 50 mil em títulos públicos. Além de informar o CPF, quem comprar os papéis terá de indicar a conta corrente para débito da compra e também para que o governo possa fazer o depósito dos juros semestrais pagos em alguns desses títulos. O preço será definido de acordo com o valor que esses títulos alcançarem nas negociações diárias no mercado financeiro. A princípio, o Tesouro pretendia realizar leilões de seus títulos para as pessoas físicas, mas acabou desistindo desse mecanismo, tornando o sistema de venda de papéis ainda mais simples e dispensando a intermediação de corretoras de valores. Os títulos vendidos pela Internet serão os mesmos adquiridos pelos bancos nos leilões da dívida pública e usados para compor a carteira dos fundos de investimentos oferecidos a seus clientes. A única diferença será o prazo, uma vez que o Tesouro pretende oferecer papéis de médio e curto prazos, evitando ofertar os de vencimento mais curto, como faz nos leilões semanais voltados para os bancos. A vantagem para o investidor é poder gerenciar diretamente seus investimentos, especialmente quem pretende comprar títulos públicos como opção de poupança para a aposentadoria. Além disso, os compradores ficarão livres do risco de quebra do banco onde o dinheiro está aplicado, pois pelas regras atuais, os recursos em fundos não são garantidos.