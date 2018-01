Tesouro volta a leiloar títulos prefixados Depois de cinco semanas sem vender títulos prefixados, o Tesouro Nacional volta a ofertar ao mercado R$ 1 bilhão de Letras do Tesouro Nacional (LTNs) com prazo de seis meses. A expectativa é grande em torno do resultado do leilão, que será um teste para avaliar as condições de mercado, depois de quase dois meses de forte oscilações nas taxas. A última oferta de prefixados foi no dia 9 de maio. Na ocasião, o Tesouro foi obrigado a recusar todas as propostas das instituições financeiras, que pediam juros elevadíssimos pelos papéis, numa escalada que começou no início de abril. A decisão de voltar a ofertar esses títulos só foi tomada depois que o Tesouro percebeu que havia espaço no mercado para a retomada da estratégia de substituição de papéis pós-fixados por prefixados. Isso porque a expectativa em relação à queda de juros aumentou.