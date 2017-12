Tess lança programa de fidelidade para celular A Tess, operadora pela banda B no interior e litoral de São Paulo, está lançando um programa de fidelidade para incentivar o uso do celular pós e pré-pagos. Para cada ligação feita, o usuário soma dois pontos por minuto. Chamadas recebidas e a cobrar valem um ponto por minuto. A cada três meses, o cliente recebe um extrato detalhado de sua pontuação. O controle dos pontos também pode ser feito pelo site do Clube Tess (www.clubetess.com.br). Os prêmios podem ser requisitados a partir do acúmulo de 1.000 pontos. Entre eles estão milhagens em companhias aéreas, ingressos para parques e cinemas, acessórios, minutos de conversação e serviços da própria Tess.