Tess oferece serviço WAP para banda B A Tess anunciou o lançamento do serviço WAP TDMA (Time Division Multiple Access), que permite o acesso à Internet por celular da banda B. Antes o WAP estava disponível apenas para os usuários da banda A, que utiliza a tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access). O serviço estará disponível em todo o interior de São Paulo e litoral a partir de janeiro de 2001. Segundo o vice-presidente comercial da Tess, José Luis de Souza, a operadora deverá investir mais R$ 15 milhões no ano que vem para criar novos conteúdos dentro do sistema de Internet por telefonia móvel. O WAPTess está sendo lançado na região de Franca e deverá atrair 20 mil usuários nos 3 primeiros meses de operação, de acordo com Souza. Para ter acesso ao serviço o usuário terá que pagar apenas a tarifa por minuto de uso que varia de R$ 0,19 (das 21h às 9h para o pós-pago) a R$ 0,42 por minuto. Quem utilizar o serviço terá um e-mail e acesso ao portal Ondefor.com que conta com notícias da Agência Estado, Folha Online e Cosmos.