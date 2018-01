Teste com térmicas aponta falhas na geração de energia Das 13 térmicas a gás que foram testadas na segunda-feira pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), seis não conseguiram entregar energia devido à falta de combustível. Outras duas geraram menos do que o solicitado, uma por falta de gás e outra por má qualidade do combustível. A avaliação faz parte do Informativo Preliminar Diário da Operação, elaborado pelo ONS, com as condições do sistema elétrico do dia anterior. Na segunda, o operador iniciou uma série de testes nas térmicas a gás, que vão definir qual a real capacidade de geração destas usinas. Os testes foram solicitados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que pretende corrigir distorções no cálculo da energia assegurada no País. Segundo os testes do ONS, as usinas Canoas, no sistema Sul, e Ibirité, Macaé, Barbosa Lima Sobrinho, Nova Piratininga e Piratininga, no sistema Sudeste/Centro Oeste, não tinha gás para operar na segunda-feira. Já as usinas Araucária e Termorio geraram abaixo do programado. O informativo aponta que, de 4.846 megawatts (MW) médios programados, as térmicas em teste entregaram apenas 1.756 MW médios. Os testes serão realizados até o dia 22.