Teste comprova reserva de óleo leve do poço de Iara A Petrobras comunicou nesta noite a conclusão dos testes de formação no poço de Iara (1-BRSA-618-RJS), no bloco BM-S-11. Os testes comprovaram o potencial exploratório da área na produção de óleo leve. Com isso, foi mantida a estimativa anunciada após a perfuração concluída em setembro do ano passado, de volume recuperável de 3 a 4 bilhões de barris de petróleo leve e gás natural.