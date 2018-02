Teste no poço de Iracema comprova alta produtividade

A produção inicial do poço está sendo estimada em até 50.000 barris de óleo por dia, o que comprova, segundo a empresa, a alta capacidade de produção de petróleo leve na área de Tupi. O poço testado, cuja perfuração havia terminado em setembro de 2009, localiza-se em área de avaliação no bloco BM-S-11, em lâmina d''água de 2.210 metros, a cerca de 250 km da costa do Estado do Rio de Janeiro e 33 km a noroeste do poço de Tupi.

De acordo com o comunicado, o consórcio, formado pela Petrobras (65% - operadora), BG Group (25%) e Galp (10%), dará continuidade às atividades e investimentos necessários para a avaliação das jazidas em Tupi, com a perfuração de novos poços até a declaração de comercialidade, prevista para dezembro de 2010.