Teste o medidor de energia para não pagar a mais Para garantir a economia de energia é necessário verificar se não há nenhum fator desperdiçador, como problemas na fiação elétrica, que possam aumentar o consumo. "O problema no medidor é muito raro. Os medidores são testados pelo Inmetro e têm um tempo de vida útil longo. Além disso, quando apresentam desgastes, os aparelhos costuma registrar um consumo menor do que o real e não maior", diz Jannuzzi. Segundo ele, para identificar um possível problema na fiação elétrica residencial é necessário fazer um teste de "giro sem carga". O consumidor deve desligar da tomada todos os aparelhos e apagar todas as luzes. Dessa forma, a casa estará sem nenhum consumo. Depois disso, o deve verificar se o medidor está parado. Se estiver, a fiação elétrica da residência não tem nenhum problema. Caso contrário, é necessário chamar um eletricista para verificar possíveis problemas. Se não houver problemas na fiação e o consumo de energia estiver acima do estimado, Jannuzzi recomenda que o consumidor certifique-se primeiro de que não houve nenhuma mudança de hábito eventual, como a aquisição de um novo aparelho ou um hóspede novo, por exemplo, que justifique o gasto elevado. Se não existir uma explicação para o alto consumo, deve-se procurar a distribuidora de energia e solicitar uma verificação no medidor. Veja, no link abaixo, como ler o medidor de consumo de energia para ir controlando o gasto de eletricidade durante o mês.