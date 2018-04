Teto de benefício da Previdência sobe para R$ 3.218,90 Os benefícios da Previdência Social, com valores acima de um salário mínimo (R$ 465,00), foram reajustados em 5,92%. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O reajuste vale a partir de primeiro de fevereiro e o pagamento será feito nos cinco primeiros dias úteis de março. O reajuste, segundo o Ministério da Previdência, corresponde ao acumulado dos últimos 11 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. Com a correção, o teto do salário de contribuição e do salário de benefício passa de R$ 3.038,99 para R$ 3.218,90. O piso das aposentadorias e pensões já havia sido corrigido em primeiro de fevereiro, em 12%, de acordo com o aumento do salário mínimo, passando de R$ 415,00 para R$ 465,00. Acordo firmado entre o governo e as entidades representativas de trabalhadores e aposentados tem antecipado os reajustes em um mês a cada ano, até chegar a janeiro, em 2010.