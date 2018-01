Teto de gastos para Estados é inútil,diz especialista

Mesmo com as contas em estado de calamidade financeira, o Rio de Janeiro hoje já estaria apto a cumprir, com larga folga, o teto de variação de gastos que o governo federal quer estender a todos os Estados como contrapartida ao acordo de socorro aos governadores. É o que mostra levantamento preliminar, obtido pelo Estado, feito pelo pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), José Roberto Afonso.

Essa situação também ocorre em ao menos seis outros Estados, que gastaram nos primeiros quatro meses deste ano menos do que no mesmo período de 2015. Ou seja, não só acomodaram as despesas ao teto da inflação do período como também foram obrigados a reduzir o montante.

Se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) já estivesse em vigor para os Estados, o gasto primário não poderia subir mais do que a inflação. Enquanto a inflação registrou alta de 10% entre os dois períodos comparados, a variação nominal da União cresceu 12,3%. Já a do Estado do Rio aumentou apenas 2%. Ou seja, oito pontos a abaixo da inflação. Outros Estados estão em situação semelhante.

“A grande diferença entre União e Estados está na forma de se financiar”, disse Afonso, especialista em contas públicas e um dos responsáveis pela elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Ou seja, mesmo já tendo atendido a PEC do governo, o Rio está à beira da falência porque sua receita derreteu e ele não pode se endividar no sistema financeiro, exatamente ao contrário do Tesouro”, enfatizou.

Afonso observou que em sete de dez Estados analisados a despesa corrente acumulada até abril deste ano era inferior à registrada em 2015. Nos outros três Estados, a variação foi mínima, abaixo da União. “Porque a queda da receita tem sido muito maior que a do gasto, restando a esses governos se financiar atrasando pagamentos a fornecedores, servidores e credores”, disse o economista.

Comparando os quatro meses deste ano com igual período do ano passado, a receita primária do Rio caiu 14,7%, enquanto a do governo federal cresceu 5,4%. Já a dívida consolidada líquida do Rio de Janeiro subiu 10,5%, mas a federal explodiu em 53,5%, destaca o levantamento. “Ficamos abaixo do teto porque não tivemos receitas”, avaliou o secretário de Planejamento do Rio, Francisco Caldas. Segundo ele, as receitas do Estado caíram com a recessão, a crise na Petrobrás e a queda dos royalties.

O governo federal, mesmo arrecadando menos, continuou gastando cada vez mais nos últimos anos. O levantamento feito pelo pesquisador do Ibre indica que os Estados terão de adotar medidas mais duras, principalmente de controle de pessoal, para conseguir nos próximos anos garantir a sustentabilidade das suas dívidas, evitando assim a necessidade de novos socorros do Tesouro Nacional. No acordo fechado com a União, os governadores aceitaram também medidas restritivas a reajustes de servidores e contratação de pessoal.

Procurada, a Fazenda informou que vai enviar ao relator do projeto de lei complementar 257, deputado Esperidião Amin (PP-SC), todos os termos do acordo firmado pelo presidente em exercício, Michel Temer, com os governadores para serem incorporados à proposta. Esse projeto foi enviado pela equipe econômica anterior e tratava justamente da reestruturação da dívida dos Estados com a União.