Teto de táxi pode ser novo espaço de mídia

As telas digitais que exibem campanhas e notícias do dia em elevadores, relógios de rua e dentro do ônibus devem ocupar novos espaços. Experiências no Brasil e no exterior já testam o uso das telas de LED no teto de táxis, criando uma plataforma de mídia digital móvel.

As primeiras experiências no Brasil foram feitas pela empresa mineira Uailed, especialista em publicidade digital ‘fora de casa’, com uma frota de 130 táxis de uma cooperativa que atende o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A empresa comprou os painéis da China e adaptou a tecnologia para o mercado brasileiro. O projeto piloto mineiro recebeu anúncios de empresas como Claro e CVC, mas não está mais em operação. “Era um projeto piloto para testar o produto. Os grandes anunciantes querem entrar no mercado do Rio e São Paulo. Vamos adaptar o produto para lançar nessas praças”, disse o diretor da Uailed, Ricardo Roland. Estima-se que cada uma das capitais tenha pouco menos de 35 mil táxis em circulação.

A Uailed está fazendo ajustes no produto para relançá-lo no Rio, para tentar captar os anúncios relacionados à Olimpíada de 2016. Tirar o negócio do papel não é tarefa fácil. A empresa precisa de autorizações das prefeituras para colocar o painel nos táxis e negociar com as cooperativas. Em geral, as empresas pagam um “aluguel” ao dono do táxi para fixar o painel de anúncios nos seus carros.

Tecnologia. A empresa precisou adaptar a tecnologia e contratar um fornecedor para desenvolver um software para a gestão dos anúncios no painel do táxi. Para isso, contratou a empresa de tecnologia de sinalização digital 4youSee, também baseada em Minas Gerais. “A plataforma é integrada ao Google Maps e pode disparar anúncios quando o táxi entrar em determinada área da cidade”, explica o diretor executivo da 4YouSee, Joaquim Lopes. Outra vantagem do LED é que ele pode dividir o custo de anunciar no táxi entre várias marcas, algo que não é possível nas ações offline, como pinturas nas janelas.

A 4YouSee apresentou seu software na feira Digital Signage Expo (DSE), de Las Vegas, e fechou um contrato para lançar a tecnologia em Miami. Desde abril, há cerca de 20 táxis circulando com campanhas em painéis de LED no seu teto. “Achamos que há espaço para exportar essa tecnologia para outros países, como o Chile e a Colômbia."