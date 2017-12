Texto da Lei das S.As. provoca polêmica As discussões em torno da nova Lei das Sociedades por Ações tem mais um ponto que promete esquentar ainda mais o assunto. Segundo especialistas, o projeto trata os casos de conflito de interesses entre acionistas de forma arbitrária, o que pode prejudicar os minoritários. Por esse motivo, o senador Íris Rezende (PMDB-GO) apresentou uma emenda contra o assunto. Da forma como está redigido, o texto permite que os acionistas controladores impeçam os minoritários de votar em determinadas assembléias, com base na alegação de conflito de interesses entre os acionistas. A questão é abordada no artigo 115 do projeto aprovado na Câmara, que está em debate no Senado. O texto diz que, durante uma assembléia, acionistas que tenham no mínimo 5% do capital votante ou 10% do total poderão requerer que se decida sobre a existência de conflito de interesses em determinado assunto, mesmo que não conste da ordem do dia. E, de acordo com o parágrafo 9.º do artigo, decisão da maioria dos votantes pode impedir o acionista envolvido no conflito de votar em determinadas matérias. Na emenda, o senador Íris Rezende pede a supressão desse parágrafo. Na opinião do jurista Modesto Carvalhosa, uma das maiores autoridades do País em legislação societária, esse parágrafo "é um desastre, um verdadeiro escândalo".