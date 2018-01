The New York Times elogia Brasil na questão energética O jornal americano The New York Times em seu editorial desta terça-feira cita o Brasil como exemplo a ser seguido pelos Estados Unidos na questão de independência de energia. O tema foi levantado na terça-feira pelo presidente norte-americano, George W. Bush, que em seu "Discurso da União" disse que os americanos são "viciados" em petróleo importado. Segundo o jornal, parte da resposta ao problema é mais pesquisa e desenvolvimento de combustíveis alternativos. "Quando a questão são carros, muito da pesquisa já foi feita - o Brasil obteve independência energética ao descobrir como levar seus cidadãos de casa para o trabalho em carros sem muita gasolina", diz o editorial.