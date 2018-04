"The Washington Post" critica lobby do aço Em editorial publicado na edição de hoje, o jornal The Washington Post faz fortes críticas às siderúrgicas norte-americanas por suas ações judiciais contra parceiros comerciais dos EUA e também por seu lobby protecionista no Congresso do país. "Não contente com as tarifas protecionistas que extraiu da administração neste ano, o setor de aço está levando adiante uma série de processos antidumping contra 20 parceiros comerciais dos EUA. Os processos alegam que produtores estrangeiros estão prejudicando as siderúrgicas norte-americanas, ao vender a preços injustamente baixos?, diz o texto. ?Se elas prevalecerem?, prossegue o editorial, ?países como China, Rússia e Japão enfrentariam tarifas adicionais de mais de 100% sobre o aço laminado a frio - tarifas que seriam impostas além daquelas de até 30% que a administração impôs. O Brasil, que está recebendo assistência financeira internacional aprovada pelos EUA para prevenir um colapso financeiro, já viu suas exportações de aço laminado a frio para os EUA caírem 80% desde ao ano passado. Ele agora está diante de tarifas adicionais de 43%", diz o editorial. O texto acrescenta que "se o lobby do aço vencer esses casos, o tribunal que preside sobre eles será desacreditado". O jornal lembra que, uma vez que processos como esses superam a fase de audiências preliminares, as importações norte-americanas anteriores a uma decisão final passam a estar sujeitas a tarifas retroativas. "Isso tem o efeito de uma tarifa, mesmo quando nenhuma tarifa acaba sendo imposta." Para o Post, "se o Congresso tivesse coluna vertebral, ele corrigiria a lei para evitar esses abusos. Mas antidumping é como gastos fisiológicos: é uma maneira de recompensar os lobbies que fornecem votos e dólares para as campanhas políticas de membros importantes tanto da Câmara como do Senado".