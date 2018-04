Thomas Schmall será novo presidente da Volks no Brasil A Volkswagen anunciou nesta terça-feira, na Alemanha, o nome de Thomas Schmall, de 42 anos, atualmente presidente do conselho de administração da VW Eslováquia, para substituir Hans-Christian Maergner na presidência da montadora no Brasil. A companhia informou ainda que Viktor Klima, presidente da Volkswagen Argentina, assumirá o controle da região América do Sul na virada do ano. Nessa posição, Klima vai se reportar a Francisco Javier Garcia Sanz, membro do conselho de administração do grupo Volkswagen e responsável pela região da América do Sul. David Powels, atual membro do conselho de administração da montadora no Brasil para finanças e estratégia corporativa, será apontado como diretor geral da Volkswagen África do Sul a partir de 1º de janeiro de 2007. Ele será substituído por Carlsen Isensee, atualmente responsável pela área de finanças na Volkswagen África do Sul.