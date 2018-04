Thomson: média de resgate de fundos cai 79% A média de resgates diários dos fundos de renda fixa e referenciados DI teve uma queda de 79% após a alteração nas regras para marcação a mercado, divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no último dia 14. O levantamento da Thomson Financial Brasil, divulgado com exclusividade pela Agência Estado, comparou os saques efetuados entre os dias 1º e 15 de agosto com os feitos entre 16 e 27 agosto. De acordo com estudo concluído ontem, nos primeiros 15 dias de agosto, a média dos resgates diários entre estes fundos superou os R$ 841,11 milhões. Após a mudança, a média de retiradas caiu para R$ 174,34 milhões. "A intenção do Banco Central de estancar o rombo dos fundos foi totalmente atingida", disse Henrique Garcia Spinosa Netto, vice-presidente da Thomson. Apesar da expressiva queda, os fundos ainda estão deficitários, ao contrário do comportamento histórico de captações crescentes que se mantinha até o último mês de maio, quando foram introduzidas as regras de marcação a mercado. De acordo com o levantamento, a rentabilidade média diária dos fundos de renda fixa e DI atingiu 0,081% (0,079% para DI e 0,082% para renda fixa) após 15 de agosto, um dia após a alteração da CVM, superando a média das primeiras duas semanas do mês que foi de 0,054% (0,044% para DI e 0,060% para renda fixa). De 29 de maio a 14 de agosto, a rentabilidade vinha sendo predominantemente negativa, o que levou a uma avalanche de resgates que totalizaram R$ 54,14 bilhões ao longo deste período. A trajetória de alta no mercado de títulos públicos tem tido uma influência determinante, segundo Spinosa Netto, além das mudanças na metodologia de avaliação.