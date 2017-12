Thomson: nas condições atuais, Bolsa ainda pode ganhar 13,87% Pesquisa da Thomson Financial Brasil junto a 20 corretoras e bancos de investimento apontou que a média das projeções para o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? é de 22.800 pontos. ?Essa projeção leva em consideração as condições atuais da economia brasileira e a atual taxa de juros no Brasil. Ou seja, com base no preço justo das ações que compõem o Índice e feitas as ponderações de composição do Ibovespa, o Índice já poderia estar neste patamar hoje?, afirma o chefe do Departamento de Análises da Thomson Financial Brasil, Guillermo Mazzoni. Isso significa que, mantidas as condições atuais da economia brasileira e os juros no patamar atual, o espaço de ganho na Bolsa é de 13,87%, levando-se em conta a projeção de 22.800 pontos e o patamar de fechamento registrado no final de novembro, de 20.089. Setor com maior potencial de ganho As projeções dos analistas ouvidos na pesquisa indicaram que o setor de Componentes Industrias é o que apresenta o maior potencial de ganho, impulsionado pela Confab e pela Random. Respectivamente, a perspectiva de valorização das ações dessas empresas é de 45,9% e 26,5% em relação aos valores do final de novembro. Também o setor Têxtil apresenta boas oportunidades, como Coteminas e Santista Têxtil com potencial de valorização de 56,9% e 26,1%, respectivamente, no mesmo período de 12 meses. Nesta projeção, explica Mazzoni, os analistas também consideraram as condições atuais da economia brasileira, as taxas de juros atuais e, especificamente, o fluxo de caixa e as condições do mercado de cada uma destas empresas. Revisões de preços A Thomson Financial Brasil alerta que, regularmente, em função dos acontecimentos do mercado, da economia ou de fatores específicos de cada empresa, os analistas reavaliam suas projeções e alteram o preço alvo. Estas revisões podem elevar o preço alvo projetado anteriormente, ou podem reduzi-lo. Em novembro, as projeções de preço alvo de 53 empresas foram revisados para cima, 13 permaneceram sem mudança e 16 foram revisadas para baixo. O destaque do mês correspondeu ao setor elétrico. As expectativas dos analistas em relação aos avanços na definição do marco regulatório desse setor fizeram com que, principalmente, duas empresas apresentassem o maior número de revisões para cima. As projeções de preço alvo da Copel e da Eletrobrás foram revisadas para cima por cinco e três analistas respectivamente.