TIM admite discussões iniciais com Intelig sobre ativos

A TIM acaba de informar ao mercado que trava no momento discussões preliminares com a Intelig. Em resposta a um ofício da CVM, a empresa diz estar interessada nos ativos e/ou atividades desenvolvidas pela Intelig. Veja o fato relevante: TIM PARTICIPAÇÕES S.A FATO RELEVANTE A TIM Participações S.A. ("Companhia") vem, em atendimento ao disposto no ?4º do art. 157 da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02, conforme requerido pelo OFÍCIO CVM/SEP/GEA- 2/Nº046/09, recebido pela Companhia no dia 11 de fevereiro de 2009, informar aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que ora estão em curso discussões preliminares envolvendo a Intelig Telecomunicações Ltda., tendo em vista o potencial interesse da Companhia em ativos e/ou atividades de telecomunicação desenvolvidas por aquela empresa ou mesmo no estabelecimento de outros acordos comerciais ou operacionais. Não obstante tais discussões, não há até o presente momento qualquer compromisso vinculativo firmado entre as partes envolvidas. Caso verificados novos fatos que alterem a presente situação de forma significativa, divulgaremos novo fato relevante ao mercado de modo a cumprir para com as nossas obrigações legais acima citadas. Rio de Janeiro (RJ), 12 de fevereiro de 2009. TIM Participações S.A. Cláudio Zezza Diretor de Relações com Investidores