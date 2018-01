TIM desiste de fusão com a Oi e ações da empresa brasileira despencam

A Oi informou nesta quinta-feira, 25, ter sido comunicada pela LetterOne Technology que a TIM "não deseja aprofundar negociações a respeito da possibilidade de uma união" com a Oi. A LetterOne é uma empresa russa que havia assinado um contrato de exclusividade com a tele brasileira para tentar uma consolidação do setor no País.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Oi relata que a LetterOne "informou que, sem a participação da TIM, não pode proceder neste momento com a operação da forma anteriormente prevista". A oferta do grupo russo, feita em outubro de 2015, envolvia um aporte de até US$ 4 bilhões na Oi.

A companhia de telecomunicações brasileira diz que "avaliará os impactos deste anúncio para as possibilidades de consolidação no mercado brasileiro" e informa que "continua a empreender seus esforços de melhorias operacionais e transformação do negócio, com foco em austeridade, otimização de infraestrutura, revisão de processos e ações comerciais".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No comunicado enviado à Oi pela LetterOne, a empresa russa diz que, ao longo dos últimos quatro meses, "explorou propostas para desenvolver opções de estruturas e de financiamento viáveis que possibilitariam que a Oi participasse de uma consolidação com a TIM". "Ocorreram amplas conversas com diversos acionistas no Brasil, e conversas com a TIM", informa o texto.

A LetterOne, ainda segundo o comunicado envido à Oi e reproduzido pela tele no fato relevante enviado à CVM, diz que sua abordagem "teve o objetivo de destravar o potencial desta operação no setor de telecom através de uma estrutura por meio da qual todas as sociedades estivessem alinhadas".

"Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, LetterOne está interessada em investir no Brasil: um país com bom potencial de crescimento de long prazo", encerra o texto da companhia russa.

Ações. Após o comunicado da LetterOne Technology, os papéis da Oi têm queda vertiginosa ao longo do dia. Às 16h30, as ações ON da companhia caíam 15,35%, cotadas a R$ 1,71. É a maior perda do Ibovespa, que cai 0,53%, aos 41.859,58 pontos.