TIM fecha parceria com chinesa Huawei A TIM Participações, terceira maior operadora de celular do Brasil, informou na sexta-feira ter acertado um termo de compromisso com a chinesa Huawei Technologies para desenvolver a tecnologia Android no Brasil. É o primeiro acordo anunciado para que o sistema operacional desenvolvido pelo Google chegue ao mercado brasileiro. Segundo comunicado distribuído pela Huawei, com a parceria, ela pretende ingressar no segmento de smartphones, celulares que incluem também funções de microcomputador. A previsão da empresa chinesa é ter os produtos disponíveis para venda ainda em 2009.